▲ 【航空寒冬】中國民航局：內地民航業上半年虧損逾千億人幣、12間航空公司資不抵債 下半年著力恢復國際航線

內地上半年疫情重燃再次重擊航空業，有內媒引述新上任民航局局長宋志勇指，內地民航業疫情以來累計虧損近3000億元（人民幣，下同），「今年上半年虧損超過2020、2021全年的虧損金額，截至目前，航空公司資產負債率達82.2%，較疫情前上升11.9個百分點，12家航空公司資產負債率超過100%」。

宋志勇在全國民航年中工作電視電話會議上指出，受疫情反复衝擊，內地上半年民航運輸生產跌入低谷，日航班量最低時只有2967班，僅為2019年同期17.8%，整體虧損達1089億元。

國際油價大幅攀升 燃油成本按年增222億人幣

國際油價也衝擊航空業，宋志勇透露，受國際油價大幅攀升影響，燃油成本較去年同期增加222億元，預計全年可能增加860億元；受人民幣對美元貶值影響，匯兌損失較去年同期增加167億元；在疫情防控常態化下，防疫物資消耗也成為企業的剛性成本，進一步加劇了企業經營困難。

宋志勇提到，民航局協調有關部門出台助企紓困政策，今年新爭取的金融、財政、稅費等紓困政策，預計將幫助企業降低虧損近100億元。

優化熔斷冀降低國際航空影響 2年恢復期可能會被拉長

宋志勇補充，還要努力促進行業恢復發展，其中重點提到了努力推動國際航空市場恢復和發展，強調仍要嚴格執行熔斷政策，但也會科學優化調整防控標準，持續優化熔斷措施，降低對正常國際往來影響。

「根據目前的態勢，實現今年生產目標極為困難」，宋志勇在會上指出，「十四五」民航發展規劃確定的2年恢復期可能會被拉長。

相關文章：

【泰國旅遊】大灣區航空7月23日首飛曼谷 東瀛遊推1萬元泰國8天團

【熔斷機制】港府暫緩個別航線「熔斷機制」、批社會成本相當高 國泰航空全日升3%