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【市區重建商機】市建局九龍城重建項目　冀打造特色文化區

商業 17:21 2022/07/10

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（市建局截圖）

隨着年月更迭，樓宇老化、市區面貌和設施漸漸過時，市建局正進行一些市區重建項目，包括九龍城區衙前圍道，以及賈炳達道項目等。而重建希望為區內注入新動力，因此推出多項措施以保留區內特色。

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市區「融合策略」重建　冀打造特色文化區域
是次項目進行凍結人口調查，發現有140間並分為兩類型的商舖，包括九龍城街市業務息息相關的鮮貨和乾貨店舖，例如售賣鮮肉、蔬果、海味和其他食材等；以及有約1成為潮泰飲食文化相關的特色店舖，例如售賣傳統潮汕鄉土食品、泰國菜館等。

市建局行政總監韋志成稱，上述項目將以「融合策略」，以推動市區更新工作，並盡量保留「龍城」區的街舖面貌。當中，該區經營潮州菜館近30年的李太期望，重建後設立「潮汕特色街」，能吸引更多遊人前往和光顧。

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具文化特色街頭　冀促人流和銷情
此外，政府今年5月刊憲收回沙浦道項目的土地，以進行重建計劃。韋志成指，已要求團隊全面檢視項目的地盤平整、招標、施工等工序，並加快建造項目內的商業部分，讓商場基座可以提早兩年，即大約2029年落成啟用。

他更稱，透過「融合策略」的市區更新模式，結合上述各區的重建工作，將增加更多地面行人空間作「門戶廣場」，對接新啟德發展區的重要連接點。他期望日後將發揮協同效應，增加人流、帶動區內的經濟，同時凝聚遷至該區的潮泰特色商戶，以舉辦具文化特色的節慶活動。

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責任編輯：馬意文

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