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【信用卡優惠】Citi信用卡及扣賬卡客戶於HKTVmall簽賬滿600元　憑優惠碼可獲60元購物禮券（附優惠碼）

Hot Talk 17:18 2022/07/10

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Citi信用卡及扣賬卡客戶於HKTVmall簽賬滿600元，憑優惠碼可獲60元購物禮券。

花旗銀行為信用卡及扣賬卡客戶推出夏日尊屬禮遇，即日起至7月31日，Citi信用卡及扣賬卡客戶於HKTVmall進行單一淨額簽賬滿600元，並於付款時輸入優惠碼「JULGET60」，可獲60元HKTVmall電子購物禮券。

另外，即日起至9月30日，Citi指定信用卡客戶於HKTVmall憑Citi 積分抵銷400元或以上之簽賬，可賺取100元HKTVmall 電子購物禮券1張，最多6張，總值600元。

於The Point App完成3個任務可賺逾1500積分

即日起至8月31日，憑Citi信用卡於The Point App完成3個簡單任務，可賺取價值超過1500 The Point積分。任務如下：

（1）Citi 信用卡客戶成功於 The Point App 登記「免觸式泊車服務」，可獲 4000 The Point 積分；

（2） Citi 指定信用卡客戶於The Point App進行積分兌換滿25000 The Point 積分或以上，可享額外 The Point 積分，於推廣期內最高可享 37.5萬額外The Point積分， 價值高達1500元；

（3）Citi 指定信用卡客戶登入Citi Mobile App

透過「Get More」成功登記參加大抽獎並完成任務，有機會贏取10萬The Point 積分，價值400港元。

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