【互聯網監管】騰訊阿里巴巴低開逾2%　齊被市監局處罰、涉未依法申報違法實施經營者集中

▲ 【互聯網監管】騰訊阿里巴巴齊被市監局處罰 涉未依法申報違法實施經營者集中

內地互聯網監管的浪潮下，當局強化反壟斷執法，市場監管總局今日公佈28宗未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書。其中涉及阿里巴巴 （09988） 相關的案件有5宗，與騰訊 （00700） 相關的案件有12宗。

騰訊低開2.3%，報344.4元，阿里巴巴跌3%，報117.3元。

當中一宗涉及阿里巴巴收購百世集團，市監局去年3月11日對阿里投資收購百世集團股權涉嫌未依法申報違法實施經營者集中案進行立案調查，經查，該案構成未依法申報違法實施的經營者集中，但不具有排除、限制競爭的效果，據此，2022年3月31日，市場監管總局決定給予阿里投資50萬元罰款的人民幣行政處罰。

另外，有一宗涉及騰訊收購北京北半球國際文化傳播，市監局去年8月12日立案調查，決定對騰訊處以罰款50萬元人民幣的行政處罰。

市監局：正依法加快完成存量案件清理工作 其餘處罰決定書將陸續公開

市監局稱，本次公開案件均為過去應當申報而未申報的交易，隨著反壟斷常態化監管的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，積極自查歷史交易，主動報告涉嫌未依法申報行為並積極配合調查。

當局又稱，正依法加快完成存量案件清理工作，推動企業和行業持續健康發展，其餘案件處罰決定書將陸續公開。

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