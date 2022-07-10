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加拿大交還北溪一號渦輪機 俄承諾增天然氣供應

環球社會熱點 17:42 2022/07/10

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俄烏戰爭爆發後，引發全球能源危機，能源價格高企。俄羅斯早前降低北溪一號天然氣供應量，指受年度夏季維修影響。加拿大上周六（9日）不顧烏克蘭反對，容許將維修北溪一號需要使用的渦輪機交還德國，以協助歐洲取得可靠天然氣供應。

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶 【下一頁】

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）上月宣布，將北溪一號（Nord Stream 1）的天然氣供應量削減至原來的4成，聲稱德國西門子能源股份公司把渦輪機送到加拿大維修，一直有未歸還，導致天然氣供應減少。

克里姆林宮上周五（8日）表示，周一開始維修北溪一號要用到渦輪機，如果德國把渦輪機交還，Gazprom會增加對歐洲天然氣供應。

《路透社》早前報道指，烏克蘭能源部門曾向加拿大提出反對交還渦輪機，認為此舉違反禁止轉讓任何與天然氣有關設備的制裁措施。烏方指若加拿大堅持交還，將會與歐洲盟友評估有關做法，又批評加拿大不遵守團結協定。

IMF總幹事警告 不排除明年全球經濟衰退 【下一頁】

加拿大自然資源部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）上周六發聲明，表示政府發出「限期可撤銷許可證」，容許在對俄羅斯實施制裁情況下交還渦輪機，助歐洲逐步擺脫俄國石油及天然氣，同時支援歐洲獲取可靠及可負擔的能源供應。

威爾金森強調經過歐洲盟友及國際能源署商討，才決定簽發出口許可證。加拿大補充指，隨著冬季臨近，德國面臨無法提供足夠供暖風險，缺乏天然氣供應將重創德國經濟。

加拿大同時宣布，對俄羅斯制裁將擴大至涵蓋工業製造業，包括向適用於陸路及管道運輸、金屬、電子、電力設備及機械制造業實施制裁。外交部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，加拿大會堅定不移支持烏克蘭主權及領土完整，強調不會屈服於俄羅斯政權。

《路透社》引述加拿大政府消息人士指，渦輪機將交還德國，然後再把設備送返Gazprom維修北溪一號。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日宣佈解除5國駐烏大使職務，包括德國、捷克、印度、挪威及匈牙利，稱是正常外交做法，將會委任新接替人選。

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責任編輯：郭麗明

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