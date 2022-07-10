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【信用卡優惠】恒生Olive聯同恒生信用卡及卓健合作　Olive積分可兌換為Cash Dollars

Hot Talk 17:02 2022/07/10

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恒生Olive聯同恒生信用卡及卓健合作，Olive積分可兌換為Cash Dollars。

恒生 （00011） 聯合恒生Olive健康管理App 、恒生信用卡及卓健醫療，協助客戶將數碼化健康管理融入日常生活之中，並同時享受更靈活的Cash Dollars獎賞體驗。

恒生去年推出Olive一站式健康方案平台，Olive會員完成各種健康任務，例如健康步數挑戰及健康答題等，可賺取Olive積分獎賞。另外，Olive VIP金／銀會員於Olive綁定恒生信用卡後，完成各種健康任務所得的Olive積分，可兌換為恒生信用卡Cash Dollars作現金使用或換購心頭好。

恒生信用卡進一步利用應用程式介面（API）的創新科技 ，聯合卓健醫療為客戶推出彈性兌換恒生Cash Dollars功能。客戶透過Olive以恒生信用卡選購卓健醫療的健康相關服務及多元化醫健產品時， 可自行選擇Cash Dollars數額作現金使用。

恒生銀行保險業務主管林禧彥表示，客戶對Olive系列健康任務反應踴躍，去年Olive會員的總健康步數超過24億。

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【ESG】恒生推綠色產品服務優惠　指定商戶合資格簽賬享Cash Dollars或yuu積分獎賞

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【信用卡優惠】花旗：Citi The Club客戶簽賬後可透過短訊連接至網站　以Club積分抵銷簽賬

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