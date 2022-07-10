日本參院選舉料凌晨有結果 自民黨得票或增加（第二版）

日本參議院選舉於周日（10日）開始，投票會在當地時間晚上8時屆滿，預計凌晨時分才會有大致結果。受前首相安倍晉三被槍殺影響，自民黨得票可能有增長。政府數據顯示，今年投票率有提升。日媒通過票站調查估算，執政聯盟將取得今次選舉一半以上議席。

（第二版更新日媒估算）

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參議院選舉在周日當地時間早上7時起投票，票站已在晚上8時關閉（香港時間晚上7時）。屆時將立即開始點票，共同社稱最快周一（11日）凌晨會有初步結果。共同社透過票站調查估計，執政聯盟確保取得63個或以上議席，超過今次選舉中總議席數一半。

內務省指截至下午2時為止，投票率為18.8，較2019年參院選舉同時間上升0.8%。由於安倍晉三在選前遇刺身亡，有退休人士表示傾向投票予自民黨，讓他們有足夠議席確保施政，穩定地發展日本。安倍刺殺案前的民調顯示，自民黨支持度高企。

諮詢公司Teneo的政治分析師布拉迪（James Brady）認為，自民黨的執政聯盟在今次選舉早已勝算在握，安倍被剌殺後同情票或會增加，幫助執政聯盟擴大優勢。

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與決定首相誰屬的眾議院選舉不同，參議院選舉被視為檢視執政黨表現的民意調查。自民黨與公明黨力爭3分2議席，達到修憲需求。今次改選議席共125個，分別為74個選區及50個比例議席，外加一席補選。

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責任編輯：吳漢培