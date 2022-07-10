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凱柏峰II折實636.88萬起　發展商「繼續開心價」賣樓

股樓投資 16:34 2022/07/10

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位於將軍澳日出康城，由信置（00083）、嘉華（00173）及招商局置地（00978）合作發展的凱柏峰II，周六（9日）公布樓書，同晚突擊公布首張價單，涉及138伙，設一房至三房間隔，折實價6,368,800元起。信置執行董事田兆源形容今批單位以「繼續開心價」推出，或於短期內加推。

凱柏峰II首張價單涉及138伙，包括28伙一房、101伙兩房、9伙三房，價單訂價7,582,000元至15,179,000元，實用呎價20,734元至23,605元，扣除最高16%折扣優惠後，折實價6,368,800元至12,750,300元，折實呎價17,417元至19,828元。

扣除16%最高折扣優惠後，部份單位折實樓價如下：
- 最低售價：2A座10樓D單位，實用面積339平方呎，一房開放式廚房，價單售價 $7,582,000，呎價 $22,366，扣除折扣優惠後，折實價 $6,368,800，呎價 $18,787； 
- 最低呎價： 2A座10樓B單位，實用面積719平方呎，3房1套+儲物室，價單售價 $14,908,000，呎價 $20,734，扣除折扣優惠後，折實價 $ 12,522,700，呎價 $17,417； 
- 2房最低售價： 2B座10樓E單位，實用面積453平方呎，2房開放式廚房，價單售價 $9,513,000，呎價 $21,000，扣除折扣優惠後，折實價 $7,990,900，呎價 $17,640

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指出，由於項目向隅客多，集團希望貨如輪轉，所以隨即推出凱柏峰II。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 信和 招商局置地（00978） 嘉華 日出康城 將軍澳

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