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【約翰遜下台】4人宣布爭保守黨黨魁 侯俊偉自稱有一優勢

環球政治 16:10 2022/07/10

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英國首相約翰遜宣布下台，保守黨需要選出新黨魁。早前包括前財相辛偉誠在內等眾多保守黨人已表明參選，近日再多4人宣布參加，當中多人為內閣官員，如新財相查學禮及。前外相侯俊偉稱他有一個優勢，從未在約翰遜政府內任職。

【約翰遜下台】辛偉誠力爭接任成英國首相 宣布角逐黨魁 【下一頁】

侯俊偉（Jeremy Hunt）與前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）上周六（9日）分別接受《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）訪問，並宣布參加黨魁選舉。兩人共同支持減稅，賈偉德聲稱會取消增加國民保險供款（National Insurance）。

55歲的侯俊偉表示自己是黨魁選舉主要候選人中，唯一未在約翰遜（Boris Johnson）政府工作。他指自己早稱現時政府有問題，早於所有其他候選人。侯俊偉稱有意免除英國底層民眾5年差餉，批評約翰遜的政策過於「新工黨」。

賈偉德提出削減企業稅1%至每年15%，並實施額外的臨時燃料稅減免，幫助英國民眾應對生活成本危機。賈偉德指英國現時面對生活成本高及低經濟增長，需要由有經濟計劃的首相帶領解決問題。

【約翰遜下台】下議院董勤達表態爭黨魁 支持授BNO港人英籍 【下一頁】

同日，查學禮（Nadhim Zahawi）及運輸大臣夏博思（Grant Shapps）亦宣布參選，兩人亦提出會減稅。外相卓慧詩（Liz Truss）被指亦會在本周宣布參選，並承諾會跟隨約翰遜的政策，以典型保守黨原則管理英國。

不過，英媒盛傳的接任大熱人選之一的國防大臣華禮士（Ben Wallace）透露，將不會角逐黨魁一職。

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責任編輯：吳漢培

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