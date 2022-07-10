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【有相睇】起初高價放售葵涌夾屋　豈料市況極速轉差　無奈劈價140萬平沽

股樓投資 16:08 2022/07/10

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香港遲早加息，影響個別業主持貨信心，葵涌夾屋芊紅居有三房單位，放盤近九個月，終累減140萬元，以略低市價的價錢易手，代理指原業主亦心感無奈。中原地產許偉業指，芊紅居1座中層A室，實用面積595平方呎，三房套間隔，去年10月放盤，開價940萬元，叫價進取，及至今年初減價至918萬元，但未能易手。

    點擊圖片放大
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許偉業指，其後香港出現第五波疫情，加上美國加息，業主只好接受現實，數度下調叫價，及至近日調低叫價至820萬元，即吸引數組客人洽購，其中一組是外區家庭客，原租樓住，但計劃「轉租為買」，即場還價至790萬元，最終買賣雙方各讓一步，而單位則以800萬元易手，實用呎價約13,445元，略低於市價。

【青姐話】向上游 唔使愁

許偉業續指，原業主認為市道轉差，想盡快沽貨，對於最終成交價較銀行估價低60萬元，也十分無奈。資料顯示，原業主於1998年以約263.3萬元一手購入上址，是次轉手需補地價。

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撰文 : 黃卓賢

夾屋 芊紅居 葵涌 中原地產

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