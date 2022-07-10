【有相睇】起初高價放售葵涌夾屋　豈料市況極速轉差　無奈劈價140萬平沽

香港遲早加息，影響個別業主持貨信心，葵涌夾屋芊紅居有三房單位，放盤近九個月，終累減140萬元，以略低市價的價錢易手，代理指原業主亦心感無奈。中原地產許偉業指，芊紅居1座中層A室，實用面積595平方呎，三房套間隔，去年10月放盤，開價940萬元，叫價進取，及至今年初減價至918萬元，但未能易手。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

許偉業指，其後香港出現第五波疫情，加上美國加息，業主只好接受現實，數度下調叫價，及至近日調低叫價至820萬元，即吸引數組客人洽購，其中一組是外區家庭客，原租樓住，但計劃「轉租為買」，即場還價至790萬元，最終買賣雙方各讓一步，而單位則以800萬元易手，實用呎價約13,445元，略低於市價。

【青姐話】向上游 唔使愁

許偉業續指，原業主認為市道轉差，想盡快沽貨，對於最終成交價較銀行估價低60萬元，也十分無奈。資料顯示，原業主於1998年以約263.3萬元一手購入上址，是次轉手需補地價。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【http://imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機