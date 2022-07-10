斯里蘭卡總統同意周三下台 總理同日請辭

斯里蘭卡面臨自獨立以來最嚴重的經濟危機，示威者不滿總統拉賈帕沙施政，上周六（9日）成功闖入總統官邸，拉賈帕沙透過發言人宣布，將於周三（13日）辭職，目前行蹤不明。至於總理維克勒馬辛哈亦表示願意辭職。

斯里蘭卡示威者突破警方防線 衝入總統府 【下一頁】

上周六有多達數萬名民眾乘坐公共交通及貨車前往首都可倫坡（Colombo），其中數千名示威者在政府區域示威，要求總統拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）下台。示威者成功突破警方防線衝入總統府，拉賈帕沙當時不在官邸，現時行蹤不明。

斯里蘭卡國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）其後發布影片表示，賈帕沙已向他表示會在周三辭職，確保順利過渡權力。

外媒報道指，由於當地嚴重缺乏燃料及食物，示威者佔領總統府後搶奪財產及基本物資，甚至在廚房內煮飯、使用總統私人設備。

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有示威者受訪透露，他與兩名年幼子女已無食物可吃，批評拉賈帕沙家族只管享受奢華生活 ，眼看民眾受苦卻不為所動。亦有示威者稱，拉賈帕沙擅用納稅人金錢，指責他是小偷。

上任不足兩個月的總理維克勒馬辛哈同日召開緊急會議表示，已接納反對黨建議辭職，為籌措新聯合政府讓路。

消息指，抗議活動造成最少40人受傷。

民眾將經濟危機歸咎於拉賈帕沙家族腐敗，管理經濟不善導致國家破產。當地自3月以來持續出現廣泛示威活動，要求拉賈帕沙家族放棄掌權，但總統一直堅拒下台。

斯里蘭卡外匯儲備幾乎耗盡，導致入口能源﹑食物及藥物等基本物資減少，引發當地民眾不滿。總理維克勒馬辛哈上周曾宣布國家破產，正與國際貨幣組織就3億美元（約235.4億港元）應急計劃談判。

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責任編輯：郭麗明