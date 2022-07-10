▲ 【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%

美國聯儲局6月加息0.75厘後，儲局官員近期維持鷹派，多位儲局官員均支持7月再加息0.75厘，利率期貨市場顯示，92%機會加息0.75厘，8%機會加息1厘。

美國聯邦基金利率現時為1.5至1.75厘，雖然有大部份預期加息0.75厘，到2.25至2.5厘，不過預期加息1厘的機會，卻突然急升，市場憂慮7月美國息口或加息至2.5至2.75厘。

美國6月就業數據強勁，非農新增職位意外增加37.2萬份，遠超預期，反映儲局採取貨幣收緊政策，未有即時打擊市場，並給予空間維持鷹派，刺激美國10年期債息重上3厘。

美國本周將公布6月份通脹數據，市場預期按年通脹達8.8%，再創40年最高紀錄，高於3月份的8.5%，當時儲局主席鮑威爾已認為通脹見頂，不過，經歷不斷的加息後，若通脹水平仍未見大幅回落，恐儲局手段更鷹派。周五公布的零售數據，亦將反映儲局加息對消費市場的影響，以及對經濟增長的壓力，屆時亦將反映儲局的加息預期。

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