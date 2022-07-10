  • 32°C
香港時間 : 2022710日 (日) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%

股市 15:11 2022/07/10

分享：

分享：

【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%

美國聯儲局6月加息0.75厘後，儲局官員近期維持鷹派，多位儲局官員均支持7月再加息0.75厘，利率期貨市場顯示，92%機會加息0.75厘，8%機會加息1厘。

美國聯邦基金利率現時為1.5至1.75厘，雖然有大部份預期加息0.75厘，到2.25至2.5厘，不過預期加息1厘的機會，卻突然急升，市場憂慮7月美國息口或加息至2.5至2.75厘。

美國6月就業數據強勁，非農新增職位意外增加37.2萬份，遠超預期，反映儲局採取貨幣收緊政策，未有即時打擊市場，並給予空間維持鷹派，刺激美國10年期債息重上3厘。

美國本周將公布6月份通脹數據，市場預期按年通脹達8.8%，再創40年最高紀錄，高於3月份的8.5%，當時儲局主席鮑威爾已認為通脹見頂，不過，經歷不斷的加息後，若通脹水平仍未見大幅回落，恐儲局手段更鷹派。周五公布的零售數據，亦將反映儲局加息對消費市場的影響，以及對經濟增長的壓力，屆時亦將反映儲局的加息預期。

【大行看法】美銀：標指夏季難繼續反彈、料3,800至4,200點區間波動　「現未達熊市最低位」

【美國經濟】6月非農就業職位增37.2萬個勝預期　市場料儲局本月維持75點子加息幅度

【儲局官員】博斯蒂克：完全支持聯儲局7月加息75點子

美股 通脹 鮑威爾 經濟 美國聯儲局 加息

上一篇文章

【HSBC】滙豐推全新品牌活動　凸顯本港多元文化和活力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF通】北水ETF通首周9成資金集中買3033　阿里巴巴獲千萬元北水助攻
【ETF通】北水ETF通首周9成資金集中買3033　阿里巴巴獲千萬元北水助攻
【環球經濟】財政司陳茂波：美持冷戰思維處理與中關係、拖累美國通脹嚴重惡化　料歐美未來或陷衰退
【環球經濟】財政司陳茂波：美持冷戰思維處理與中關係、拖累美國通脹嚴重惡化　料歐美未來或陷衰退
綠色金融勢不可擋　中銀香港倡導綠色理念
綠色金融勢不可擋　中銀香港倡導綠色理念
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【中美金融戰】中美據報正調整審計監管協議草案、惟談判仍膠著　美方能否查看完整底稿續成關鍵
【中美金融戰】中美據報正調整審計監管協議草案、惟談判仍膠著　美方能否查看完整底稿續成關鍵
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款