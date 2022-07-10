【安倍晉三身亡】槍手揀高殺傷力武器行兇 曾試圖整炸彈

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，警方已拘捕兇手，並披露更多案情。警方指槍手山上澈也故意選擇高殺傷力武器襲擊安倍，同時在事發地點外20米處發現疑似子彈痕跡。山上澈也亦供稱，有自製更多武器。

【安倍晉三身亡】日警公布死因 失血過多身中兩槍 【下一頁】

【安倍晉三身亡】現場安保受質疑 大批民眾獻花哀悼（第二版） 【下一頁】

日本放送協會（NHK）引述警方報稱，在現場檢獲的自製槍械由兩個管狀物體加上膠紙組成，山上澈也同時供稱，有製作6個管狀體組成的武器。警方因此相信，山上澈也有意製作大殺傷力武器，並選擇利用在襲擊安倍晉三。

另外，警方在離案發地點20米外的競選活動板上，發現一個微小孔洞，認為是山上澈也自製槍發射的子彈造成，即槍械的射程估計超過20米。共同社周日（10日）亦報道，消息人士指山上澈也供認曾試圖製作炸彈，

美國國務院宣布，現時正身訪問泰國的國務卿布林肯（Antony Blinken）將會飛往東京，弔唁安倍晉三。今次行程非布林肯原定計劃中，屆時他亦將與部分日本政府高官，消息指他會於周一（11日）飛抵。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培