【澳門停市】賭股齊插水、金沙瀉8%　澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場

▲ 【澳門停市】澳門周一起停市7日抗疫 逾兩年首次全面封賭場

澳門疫情未止，每日新增近百宗新冠病毒感染個案，澳門行政長官賀一誠批示，7月11日（周一）零時至18日零時，暫停所有非民生所需的工商活動的公司和場所，意味澳門逾兩年以來，首次全面暫停所有賭場營業。

濠賭股今日走低，金沙 （01928） 瀉8%，銀娛 （00027） 跌5.4%，永利 （01128） 、澳博 （00880） 、美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌約6至7%。

據澳門政府最新公告，周六（9日）全日新增93宗新冠陽性個案，從6月18日至今累計有1467例。

博彩監察協調局公布，該局駐賭場執行職務的工作人員於上述期間暫停派駐娛樂場執行職務，但會按既定程序完成關場及準備開場程序。

賭場以外，澳門金融管理局通知所有金融機構，須於7月11日至17日期間，暫停開放所有對外營業網點，但會維持社會運作的必要服務，維繫澳門金融體系穩定。

博彩旅遊業為澳門經濟支柱，澳門在2020年新冠疫情初期，曾暫停全數賭場營業，但此後未曾要求賭場全面暫停營業。於2020年2月賭場暫停營業期間，藍籌濠賭股金沙中國 （01928） 股價，從41.75元高位跌至3月中的25.15元，累跌39.8%，金沙中國上周五收報18.66元。

銀娛 （00027） 於2020年賭場暫停營業期暗間，股價由58.5元跌至37元，累跌36.8%，銀娛上周五收報47.65元。

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