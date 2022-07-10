【元宇宙】在元宇宙開舖 突破傳統網店界限

元宇宙（Metaverse）近年來愈來愈多人討論，人人都創造個角色，大家可以拿起個VR眼鏡，在虛擬現實上四處走動以及跟其他人交談和互動。亦有不少知名人士相信元宇宙是互聯網的未來。其中朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦是元宇宙的代表人物。他把公司Facebook改名為Meta，他認為最後我們大部分人都會在元宇宙中工作、娛樂和購物。

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這一切聽起來都看似虛幻，但其實已經有愈來愈多的公司正在購買虛擬世界中的空間，但買來有何用呢?原來就是在元宇宙內開舖，而且這些亦是一些大公司，其中包括Adidas、Burberry、Gucci 這些傳統大公司。不少讀者都對他們開舖位置十分好奇，現在相信都有機會在虛擬實境平台內參與，例如The Sandbox、Decentraland、Voxels、Somnium Space和Horizon Worlds。

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來自加拿大的Token.com創辦人Andrew Kiguel就認為，以太坊區塊鏈的分散式3D虛擬實境平台Decentraland有不錯的前境，固此他去年就投資價值200萬美元，在Decentraland買了個區域作時裝零售用途。

實際上如何實行？

原來大家在元宇宙裏用自己創造的角色可在那裏購物，假設大家在元宇宙這裏看到心儀的服裝，就可以利用擬貨幣購買，而且那件貨物便會送到你真人手中，又或者在虛擬世界中穿著亦可。

這裏做法看落十分吸引又新穎，但其實目前亦有不少問題，例如會不會有貨不對辦的問題。這些都是消費者關注的問題，相信開發者希望吸引更多玩家，就會主動解決這些問題。



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