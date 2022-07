【健康新知】都市人常有下背痛 應及早防範

下背痛是世界上十分常見的都市病,不論你是經常久坐不動的打工仔,或是愛做運動的人,下背痛似乎都十分常見。由International Association for the Study of Pain 發表的報告指出,全球有近5.7億人經歷過不同程度的下背痛,在美國,更有80%的人表示在一生中亦曾經與上下背痛。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

說到這裡,大家都知道下背痛有多常見,而且不少人對下背痛都無從入手當下背痛的時候,應該拉筋還是休息一下更好嗎?而且下背痛好像已經變了其他都市病一樣,只要痛楚不是十分強烈,都懶得治好。

但其實懶理下背痛或者不是一個好做法,因為下背痛的痛楚有可能會進展至下肢的不同肌肉,例如臀部,或大腿等等,所以要解決下背痛是刻不容緩的。

坊間上亦有一大堆有關下背痛的舒緩方法,但運動專家認為,不同人有不同背痛原因,應參考醫生意見,畢竟想深入了解自己不同的身體狀況,還是由醫生解釋最為合適,始終人人情況都各有不同。另外,大家不妨注意一下日常生活如坐姿,企姿。另外,運動員亦是下背痛常見族群,雖然他們已經接受專業指導,但很多時因為意外或各種原因,造成痛症。因此運動時亦量力而為,注重動作,才是最好的方法。畢竟做運動都是為了強身健體,最好因姿勢不良反而弄巧反拙,就得不償失。



【青姐話】向上游 唔使愁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機