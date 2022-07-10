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【健康新知】都市人常有下背痛 應及早防範

環球政經 10:48 2022/07/10

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下背痛是世界上十分常見的都市病，不論你是經常久坐不動的打工仔，或是愛做運動的人，下背痛似乎都十分常見。由International Association for the Study of Pain 發表的報告指出，全球有近5.7億人經歷過不同程度的下背痛，在美國，更有80%的人表示在一生中亦曾經與上下背痛。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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說到這裡，大家都知道下背痛有多常見，而且不少人對下背痛都無從入手當下背痛的時候，應該拉筋還是休息一下更好嗎？而且下背痛好像已經變了其他都市病一樣，只要痛楚不是十分強烈，都懶得治好。

但其實懶理下背痛或者不是一個好做法，因為下背痛的痛楚有可能會進展至下肢的不同肌肉，例如臀部，或大腿等等，所以要解決下背痛是刻不容緩的。

坊間上亦有一大堆有關下背痛的舒緩方法，但運動專家認為，不同人有不同背痛原因，應參考醫生意見，畢竟想深入了解自己不同的身體狀況，還是由醫生解釋最為合適，始終人人情況都各有不同。另外，大家不妨注意一下日常生活如坐姿，企姿。另外，運動員亦是下背痛常見族群，雖然他們已經接受專業指導，但很多時因為意外或各種原因，造成痛症。因此運動時亦量力而為，注重動作，才是最好的方法。畢竟做運動都是為了強身健體，最好因姿勢不良反而弄巧反拙，就得不償失。


【青姐話】向上游 唔使愁

 

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撰文 : 龍瑞成

運動員 醫生 美國 拉筋 香港 痛症

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