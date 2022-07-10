【科技巨擎】奧斯卡最佳導演得主：Netflix 之後或更小心投資電影

憑住犬山記（The Power of The Dog）獲得本年度奧斯卡最佳導演獎的導演珍·康萍（Jane Campion）在近日表示，Netflix 在經歷訂閱人數下降後，日後或會在投資電影上或更小心。

她早前向英國廣播公司 表示，日前犬山記的成功都是靠着Netflix的支持，但之後公司亦曾經有近20萬人次退出訂閱，她認為Netflix 之後會更審慎注重資金投資應放在哪些電影，或許不會投放在一些知名度較低的演員。

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專家認為，應該投資落那些電影是很難一概而論，畢竟各人有不同口味，例如早前韓國電影及劇集大賣，本應能迎合大眾口味，但亦有一些人表示，Netflix只有一堆韓國片，他們心儀的是最新發行的港產片，由此可見其實很難迎合各人需要。但相信只要有好劇本，好演員，或許什麼片種亦不緊要，例如即使少看韓國片的人，亦會看《魷魚遊戲》。

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另一方面，目前娛樂日新月異，電影及劇集只是人們消遣的其中一樣娛樂，運動，電玩，閱讀等等數之不盡的興趣亦是影視界的競爭對手，或許要吸引觀眾真的需要多點時間。

Netflix的股價亦於去年11月見頂後，已下跌73%，僅有17倍市盈率（PE），價值看似出現，但考慮到以上負面因素，買入或未是時候。



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