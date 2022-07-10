【環境保護】乾旱問題持續 意大利最長的河乾涸

意大利目前正在面對近70年一遇的旱災，影響範圍亦是難以想像，在近日當地一條最長的波河（River Po）最近亦開始斷流，這條河長達650公里，可見其嚴重性。

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在意大利北部的5個地區早前亦宣布進入緊急狀態，並已投放近3,000萬歐元緊急資金，就乾旱問題日益嚴重，當地有些地區已開始配給用水，不但供水受影響，意大利的農田亦大受打擊，影響近30%的農作物收成，當地政府表示緊急狀態是希望盡快令目前情況受到控制。

是次的旱災影響很多意大利的居民，其中一位當地居民，67歲的 Giuliano Rolfini表示，他由「無雨落」的日子計起到現在一直數著乾涸的時間。他由細已開始在這居住，表示溫度愈來愈高，乾涸就愈來愈嚴重，可見是次旱災對當地的影響。

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科學家表示，旱災由多個因素影響，但最核心問題是氣候變化，極端氣溫出現增加。如果問題持續，類型程度的早災，出現的頻率將愈來愈多。



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