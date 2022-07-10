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【加密貨幣】14萬粒比特幣潛在供應 Mt. Gox案賠償在即

股樓投資 10:48 2022/07/10

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已破產日本加密貨幣交易所Mt. Gox近日向前客戶發信，信中要求前客戶決定賠償安排，包括如何、何時獲取賠償等？因Mt. Gox尚有14萬粒比特幣資產（約值236億元），一直處於破產保護中，未有進行交易，如全數賠償予前客戶，供應將突然大增，市場料將會受壓。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

根據公開文件顯示，公司根據去年日本法院裁決，將於今年8月底將資產賠償予受害人，即使他們選擇現金賠償，亦要公司先在市場出售比特幣，才可換成現金，因此可以預計8月底市場供應將大增。加密貨幣市場正處寒冬之中，供應大增難免令市場受壓，有意入市者必須考慮此因素。

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Mt. Gox曾經為全世界最大加密貨幣交易所，總部位於日本東京，高峰期曾佔有全球70%的比特幣交易。2014年2月尾，公司突然宣布，戶口中有85萬粒比特幣被盜，當時比特幣市價約580美元（約4,550元），總值約4.9億美元（約38.7億元）。其後公司申請破產保護，一直拖拉多年亦未與前客戶達成賠償，美日政府亦多次介入，亦要直到去年尾才通過賠償計劃，比特幣亦經歷多次牛熊市，現價約21500美元（約16.9萬元）。


【青姐話】向上游 唔使愁

 

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撰文 : 龍瑞成

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