【加密貨幣】馬斯克拉斯維加斯隧道項目開幕 接受狗狗幣支付

由Tesla創辦人馬斯克（Elon Must）建立的隧道挖掘公司The Boring Company，在拉斯維加斯的項目Vegas Loop開通，並接受狗狗幣支付，價格由5美元由10美元。

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Vegas Loop目前有3個車站，分別是哈里·瑞德國際機場、拉斯維加斯會議中心（LVCC）及名勝世界酒店（Resorts World）。計劃最終會有51個車站，長達47公里，遍布拉斯維加斯，特別是沿着著名的賭城大道（The Strip）有多個車站。

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The Boring Company目標是在繁忙的城市地底挖掘隧道，並以特別設計高速車輛運作，避開路面交通，Tesla車主亦可使用自己車輛使用隧道。現時車速僅達時速56公里，遠低於目標的240公里，但已是重大進展。

馬斯克一直是狗狗幣的重要支持者，他早前已表示，會繼續支持狗狗幣，Vegas Loop可使用狗狗幣支付，相信可以增加其認受性。狗狗最近亦與其他加密貨幣一樣觸底回升，較6月18日低位回升40%。



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