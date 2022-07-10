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【加密貨幣】台灣一司機買永久免費泊車NFT 停車場其後卻終止營業

環球政經 10:48 2022/07/10

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台灣一名司機以高價買入永久免費泊車NFT，其後發現工作地方附近的停車場終止營業，變得得物無所用，希望NFT發行者能退錢。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

台灣綫上泊車營運公司iParking，於今年2月發行2000個Car Man Metaverse NFT，標價0.5個以太幣（當時價錢約9,600元至1.2萬元），打着免費停車的旗號，當中最少有的永恒王NFT持有者更可以在iParking的停車場中，終身免費泊車，吸引不少炒作。當中一名陳姓的上班族發覺，工作地方附近有iParking的停車場，買NFT換取終身免費泊車十分划算，便斥資40萬元新台幣（約10.5萬元），在NFT交易所Opensea買入永恒王NFT。但公司最新公布，將撤除部分停車場，並沒有解釋原因。意味着NFT持有者不能再使用那些停車場，雖然仍可使用旗下其他停車場，但已經沒有了當初買入得原因，白白浪費金錢。

    點擊圖片放大
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那名司機便向公司抗議，iParking解釋，公司只是與停車場營運方合作，停車場營運方沒有與相關大廈的業主續約，不能再營運。因此，公司只能撤除該停車場。而且公司從來沒有保證能永久經營某一停車場，若該停車場發生問題，只能取消營運。

最終，公司承諾以0.58個ETH（約4,300元），向持有者回購NFT。


【青姐話】向上游 唔使愁

 

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撰文 : 龍瑞成

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