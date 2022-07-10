【全景相機】Insta360聯乘Leica最新話題作 ONE RS 1吋模組化全景相機 感光元件升級畫質強化7,000元有找

近年在影像界快速冒起的360全景相機廠商Insta360，兩年前與德國徠卡（Leica）達成戰略合作關係後，雙方共同研發並推出過一款「1吋感光元件模組」；至今年Insta360終於以Leica之名再度出擊，推出採用模組化竪拍機身設計的ONE RS 1吋全景相機，隨著感光元件尺寸提升，有望與Ricoh THETA Z1之類的市場同類對手，於VR商業拍攝應用方案（如：虛擬導覽攝影）等市場加強競爭。

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Insta360於今年3月發表了新一代的模組化相機ONE RS，今次的ONE RS 1吋全景模組延續了ONE R系列的模組化設計，整體機身仍然由「主機身+鏡頭+電池」三部分組成，但今次新機的模組之間則採用了全新的接駁方式，三個模組以垂直方式排列，與Leica共同開發的雙1吋全景鏡頭模組位於頂部，主機身位於中間，兩者之間以ONE R系列既有的電子介面連接；1,350mAh的竪拍電池模組則位於底部，與主機身之間以USB-C介面連接。拍攝功能方面，支援6K@30fps全景影片及2,100萬像素照片，內置Flowstate防震技術及360度全景水平校正。

新機跟機附送了一個保護邊框，可套於主機身及電池的外圍，一方面具備防護作用，另一方面加裝邊框後，機身下半部分變得更好握，與鏡頭模組的比例亦更配合。保護邊框上設有按鍵位，可直接觸發主機身的電源鍵及攝錄鍵；下方位置亦設有開口位方便連接USB-C為電池進行充電，底部亦設有開口位，方便用家使用電池模組底部的三腳架孔。機身安裝保護邊框後，防水等級為IPX3，即只具備簡單的防雨水及防雪的防護級別，注意並無法於水下環境使用，任何會碰觸到大量水的活動亦不應該使用。

新機的直條型機身設計，看上去仿如同廠的ONE X2，不過新機由於採用了更大尺寸的1吋感光，相比ONE X2明顯大了一個碼，其尺寸為53.2x49.5x129.3mm，重量則為239g，相比之下ONE X2的尺寸和重量，分別只是46.2mm x 113mm x 29.8mm及149g。儘管新機的便攜性不及ONE X2，但留意新機定位上較為面向專業用戶，例如是電影攝影師、影片創作者、照相攝影師與VR内容創作者、社群内容創作者和想要製作出獨特内容的人（例如喜歡拍攝戶外活動、旅遊或機車騎行的人），與及商業内容製作（例如虛擬實境或遠程監視施工等等場景），如果單純只是希望簡單拍拍Vlog，對極致畫質的要求不高，在這情況下用家可優先選擇ONE X2。

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事實上，今次已非Insta360與德國名廠Leica（徠卡）合作，雙方早於2020年達成戰略合作關係，Insta360於2020年4月便推出了首款與Leica共同研發推出的「1吋感光元件模組」，適用於當時2020年初發表的ONE R。今次新機就更進一步，直接將Leica鏡頭升級為配備雙1吋感光元件的全景模組，前後各配備一個6.52mm焦距（35mm等效） 及F2.2光圈的魚眼鏡頭，使得新機不僅是Insta360首款與Leica共同研發的全景相機，亦是Insta360首款配備雙1吋感光元件的全景相機，使得Insta360更有力與市場同類產品進行競爭（如：Ricoh THETA Z1系列）。

今次1吋全景套裝（$6,398）的ONE RS主機身，與4K廣角增強鏡頭、1英吋廣角鏡頭及360度全景鏡頭的ONE RS主機身，完全是同一款機身，因此現在既有ONE RS的用家，如果想升級至1吋全景鏡頭套裝，可以只購買便宜$1,200的「升級套裝」（$5,198），當中只包括鏡頭、電池和保護框，相比標準套裝版本相差了$1,200。

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對於上代ONE R的用家來說，最關心的必定是兼容性的問題。首先，ONE R主機與1吋全景鏡頭是可以搭配使用的，但用家需要同時搭配全新的竪拍電池和保護邊框使用，上代ONE R的竪拍電池則無法兼容，至於ONE R或RS的橫版電池亦當然無法兼容。

在ONE R系統中，一向都有一款360度全景鏡頭，1吋全景鏡頭與之相比，最大優點是成像表現更佳，尤其是夜景或室內之類的弱光環境，暗位的雜訊程度會更低；此外亦可以拍攝出更廣闊的動態範圍，意味暗位與高光位都可以擁有更豐富的細節。比較解像度，1吋全景鏡頭可以拍攝6K全景影片，而360度全景鏡頭則只能拍攝5.7K的全景影片。如比較組裝方式，1吋全景鏡頭必須垂直組裝，而360度全景鏡頭則建議水平組裝。

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責任編輯：嚴浩文