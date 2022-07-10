【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果

深圳市政府今日（10日）公布，為便利港人入境，深圳健康驛站每日名額由昨日起增至2,000個，惟仍供不應求，最新會採用「搖號預約」申請方式，旅客每日朝9晚6登入「健康驛站房間|線上預約系統」提前進行預約，系統根據香港從深圳灣口岸入境旅客需求數量結合深圳市健康驛站可用房間數量，彈性設置每日搖號抽簽名額。每晚8時將會公布搖號結果，之前已成功預訂健康釋站的旅客不會受到影響。

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健康驛站「搖號預約」申報操作指引

（一）根據酒店剩餘數量分配搖號抽簽名額。經深圳灣口岸入境來深旅客須提前預約通關，系統根據香港從深圳灣口岸入境旅客需求數量結合深圳市健康驛站可用房間數量，彈性設置每日搖號抽簽名額。

（二）旅客註冊登錄。入境旅客通過掃碼或訪問網址進入預約系統，填寫有效的通關證件號碼及 姓名等個人基礎信息後完成系統註冊。註冊後通過證件類型、證件號 碼和密碼進行登錄。

（三）旅客個人信息填報。入境旅客登錄後進行個人信息填報，填報項包含姓名、性別、出生日期、香港手機號碼、內地手機號碼、最終目的地等。

（四）個人信息審核。系統後臺對填報信息及同住人信息（若有） 審核，通過後方可進行搖號報名。

（五）旅客報名搖號。入境旅客信息審核通過後，可在系統每天 搖號申報開放時間段內（每天 9:00-18:00）進行下一期的搖號資格報名，報名時可實時查看未來6日每天的可用搖號名額及已報名參與該日期的搖號人數，根據需求選擇日期進行報名抽簽，系統支持旅客選擇單個及多個日期參與搖號，選擇多個日期將增加當期中簽機率（系統每期搖號按日獨立批次進行隨機抽簽）。

（六）搖號資格確認。旅客提交搖號報名後，系統根據旅客註冊 信息、爽約情況、近14日入境通關記錄、同住人信息進行資格核驗， 通過後系統為用戶生成隨機的唯一報名編號。一個用戶（含同住人） 在同一日期只能報名一次，系統不允許同一日期相互添加同住人進行搖號報名。

（七）系統搖號。每天搖號報名結束後，按照系統設定的搖號時 間（每天 18:30）、名額數量對已報名搖號用戶數據初始化並產生隨機種子，開始隨機搖號程序。為免號源浪費，每個用戶在同一期抽簽中僅允許中簽一次，即同一用戶報名該期多個日期，若第 N 天批次中 簽後，第 N+1 天及以後批次不會再中簽。因系統存在同住人情況，為體現搖號過程真正的隨機性和公平性，中簽結果人數可能出現超過搖號可用名額情況（最多3人），即最後一個可用名額的中簽用戶中包含同住人。

（八）搖號結果公示。系統按天分批次隨機搖號完成後，系統將於搖號結果公示時間（每天 20:00）對搖號結果在旅客端進行公開公示，中簽的旅客可在系統的「預約信息」中查看。

（九）預約通關。中簽的旅客可在中簽預約日期當天憑「預約確認單」入境，「預約確認單」不可轉讓，在入境後或預約日期後即告失效。

（十）口岸驗核。口岸管理部門按照系統預約信息，在深圳灣口 岸對入境人員持有「預約確認單」實施驗核，通過掃碼方式核驗預約 旅客信息與通關證件信息一致後安排實施轉運和隔離醫學觀察，對未通過驗核入境人員實施勸返，核驗通過的旅客預約信息狀態會自動轉為「已通關」狀態，形成預約系統流程閉環。

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其他說明

（一）搖號申報時間：每天 9:00-18:00 （二）系統搖號時間：每天 18:30-20:00 （三）搖號結果公示時間:每天 20:00 （四）中簽號的發布與查詢:通過預約系統搖號公示或系統的「預約信息」中查看。（五）本搖號程序及搖號過程、結果由具備公證資質的第三方機構進行公證和監督。

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責任編輯：嚴浩文