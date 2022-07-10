【航空困境】中國民航業因疫情受重創 上半年虧損達過千億人民幣 12家航空公司陷資不抵債

新冠疫情重創全球航空業，中國民航業亦無法倖免。根據中國民航局的統計，今年上半年民航產業整體虧損達人民幣1,089億元（折合約1,277億港元），當中有12家航空公司已陷入資不抵債的困境。

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中國民航局局長宋志勇在日前舉行的年中工作電視電話會議中透露，中國民航業在疫情前連續11年獲利，2019年的利潤總額達549億元（人民幣，下同），但疫情爆發以來累計虧損近3,000億元。他表示2018年及2019年中國國內民航業的營業收均突破1兆元，但今年上半年的營收只有3,072億元，比疫情前下降41.8%。每日航班量最低的時候僅有2,967班，較2019年同期衰退17.8%，整體產業虧損達1,089億元。中國民航局統計目前中國航空公司的資產負債率達82.2%，較疫情前上升11.9個百分點，其中有12家企業的資產負債率超過100%，陷入資不抵債的困境。

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宋志勇又提到，國際油價大幅攀升令上半年的燃油成本，較去年同期增加222億元，更預計全年可能增加860億元，此外，人民幣對美元貶值，匯兌損失較去年同期增加167億元。此外在疫情防控常態化下，消耗型的防疫物資也成為企業的剛性成本增加經營困難。

他透露下半年在政策上將作出調整，考量各地防疫能量與疫情傳播風險，加強推動國際航班恢復和發展。中國民航局日前提出以現金補貼虧損的企業紓困計畫，自5月21日起，中國的航空公司執飛國內線載客航班，若一趟收入無法和運行成本打平，虧損部分將獲得政府現金補貼。

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責任編輯：嚴浩文