【虛擬經濟】助本地及少數族裔基層中小學生 製作NFT義賣籌款助達成願望 北區青年商會與十大傑青「伴您同行」

由北區青年商會主辦的「伴您同行」工作計劃，活動日前先後與基督教勵行會及香港青年協會賽馬會祥華青年空間合作，在本地新經濟數碼平台「Popsible」協助下，把本地及少數族裔基層中小學生的畫作變成到非同質化代幣（NFT）作義賣，籌得善款會達成作者完成願望。活動邀得2019年十大傑出青年得主鄭敏樂醫生及Jeffrey Andrews作活動大使，一同為參加者打氣。「伴您同行」工作計劃已得到社會各界不同人士全力支持，並將於本月23日於荃灣荃新天地二期中庭舉行閉幕典禮，邀請參加者一同以自己的作品化作成功的喜悦。

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北區青年商會會長陳春認為：「北區青年商會的『伴您同行』工作計劃，透過嶄新概念，把NFT新經濟數碼概念溶入慈善活動之中，助基層以自己的作品為自己達成心願。對推動新科技普及起了重要作用，為社會服務開創先河。希望企業可以購入基層學生的NFT，助青年人實現夢想，一同助人自助，燃點生命力量，以生命影響生命，做到『伴您同行』目的。」

合作單位香港青年協會賽馬會祥華青年空間單位主任林竹泳指出：「香港青年協會一直以青年為核心，鼓勵青年發揮創意及想像力，連繫社會，勇敢向前；『伴您同行』工作計劃能使基層家庭青年勇敢繪畫出心中所想，令願望成真。」

Popsible首席執行官顏昭輝表示：「『授人以魚，不如授人以漁』。我們特別為慈善組織打造關愛NFT方案，為本地及少數族裔中小學生推出可作實虛共融憑證功能的NFT，協助他們圓夢，同時讓更多人能夠體驗元宇宙世界。」

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2019年十大傑出青年、香港首位印度裔註冊社工Jeffrey Andrews：「北區青年商會邀請來自少數族裔的兒童一同參加今次活動，有助推廣社會共融，意義重大。」

2019年十大傑出青年得主鄭敏樂醫生指出：「『夢有多遠，便可走多遠』，今次『伴您同行』能為基層學生注入動力，助他們以自己的努力，完成心願，實在別具意義。」

活動籌委會主席鄭敬熹說：「夢想猶如是一粒種子，是努力的根源、是堅持的動能、是成功的元素。每一個人無論性別、國籍及家庭背景都應該擁有夢想；『伴您同行』工作計劃當天雖然在風雨下進行，但猶如夢想並非易成功，縱使挫敗必然會遇上，只要努力不懈、堅持信念及永不放棄的精神，最終一定會去到夢想的伊甸園。」

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責任編輯：嚴浩文