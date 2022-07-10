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【疫情反彈】盧寵茂：考慮推「安心出行」實名制 或參考內地紅黃綠「健康碼」

理財智慧 15:53 2022/07/10

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新任醫務衞生局局長盧寵茂，在接受一個電視節目訪問表示，他們已經與創新科技及工業局商討優化「安心出行」程式，目標是限制確診或高風險人士不要到訪高風險場所，其中一個考慮方向是參考內地的紅黃綠「健康碼」做法。

【青姐話】向上游  唔使愁

盧寵茂指出社會上確診人士其實是少數，沒有確診的人是大多數，如果讓這些已確診的人有自由、任他們周圍去，沒確診的人就會自由受到限制，確診的人不應該出來社會危害市民的健康。他表示現時的強檢雖説是強制，但根本沒有任何強制手段，他覺得對其他人不是很公平。「明明這個人是高風險的，但他仍然可以周圍去，我們起碼要有這種識別。有個機制是可以令他們不能進入高風險場所。」是否會仿效内地或澳門用「紅黃綠碼」？盧寵茂指︰「這是我們其中一個考慮方向。」

【職場熱話】老闆欲仿效新世界「夏季工作周」  讓員工返4日半兼自選1日WFH  有經常OT打工仔呻搵笨寧可加人工【下一頁

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盧寵茂亦表示，快速抗原測試檢測結果未必完全精準，認為要提高核酸檢測量，做到「多、快、準、易、平」。他說，要盡早得出病毒檢測結果，亦要檢討核酸檢測的價錢，因現時價錢水平已是很長時間前訂立，又期望透過科技減省登記檢測程序的人手工作及相關成本。他又說，初步計劃院舍工作人員在定期接受快速抗原測試以外，增加每周一次的核酸檢測，其後可能再加密檢測次數，有關成本會由政府負擔。

【溫股知新】投資者靜待消息  新七小福你要識

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責任編輯：嚴浩文

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