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【消費優惠】優惠只限一天！7-Eleven「7.11 Day」年度大折日 購物滿100元即享77折

理財智慧 08:00 2022/07/10

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7-Eleven將於明日（7月11日）早上7時起舉辦年度優惠活動「7.11 Day」，顧客當日只需買滿100元即可享有23%折扣（即77折優惠） ，再配合今期多款精選著數優惠，包括近期大熱的迷你兵團可愛精品、各款Dreyer's雪糕批/雪糕杯/扭紋脆筒（包括最新推出的大豆製冰凍甜點系列）及雀巢KITKAT、OREO雪糕系列，還有自家品牌7-SELECT首度與日本銀咖哩及築地銀だこ聯乘推出的一系列日式輕食等等，均可享有折扣。

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責任編輯：嚴浩文

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