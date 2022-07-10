【職場熱話】老闆欲仿效新世界「夏季工作周」 讓員工返4日半兼自選1日WFH 有經常OT打工仔呻搵笨寧可加人工

新冠疫情令全球社會踏入「新常態」，不少老闆選擇推行混合工作模式，通過讓員工在辦公室及在家遙距工作，從而提升整體運作效率，並有效加強員工的幸福感。早前新世界發展（00017）便宣布試行「夏季工作周」，於夏季實施4.5天工作周及一天在家工作，採用混合辦公模式，讓員工能更彈性地安排工作時間與地點。

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近日有網友在工作討論區發文，透露其老闆向他們一眾下屬發出提問：「二選一，加人工同返4日半，你要哪一種？」同事只可以選擇其中一個。樓主萬萬料不到的是，「想不到很多同事竟然說想要返4日半，我還以為大家都會想加人工多些」。儘管樓主指出，老闆只是隨便問問，員工兩樣都無得揀，不過他也很想知道其他網友對此問題的看法。

有別於樓主公司的同事，討論區大部分網友的答案都傾向選擇「加人工」。不少經常有慘痛加班經歷的網友，指出「4日半不代表你工作量減少」、「只不過將5日半的工作濃縮到4日半完成，當然是加人工」、「加人工最實際，4.5日可以有OT開但無OT錢，可能嘔凸」。

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一些本身工作量繁重的打工仔，亦表示不要對4日半安排那麼樂觀：「就算讓你一星期返一日又怎樣？是否枱面的工作會有其他人幫你做？最後又是自己『死掂佢』！現在有幾多人話就5day，咪又係晚晚七八點收工、咪又係要加班『死掂佢』，不用星期日加班已偷笑，做不到就是你的工作能力低於標準，資本主義老闆那有這麼好。」有同樣經歷的網友附和：「正解，我現在每逢放假都已經在WFH，我還要什麼WFH？4.5日的工作最後都是由我來做，所以我一定揀加人工。」

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有一些打工仔則指出，少返半日工對生活的實際幫助不大。「返緊5日工，4日半真是無著數，一樣要出門口迫車」、「本身返5日，其實返少半日，不會覺得好開心，除非返4日就會揀下」。

另一方面，討論區亦有一批4日半的堅實支持者。「人工一年唔加，總有一年會加，4日半一旦開始了就無法回頭，當然要四日半啦」、「當然選4日半啦，你做事能幹的話一樣會有人工加」、「加人工如果加『雞碎咁多』，休息多半日去玩好過」。

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責任編輯：嚴浩文