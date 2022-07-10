【數碼藝術】插畫家藉NFT增跨領域合作　聚焦個人化體驗

▲ 陳塵直言，本港在Web 3方面的發展步伐較國際落後，估計相差約為5年。

近迅速冒起NFT（非同質化代幣）熱潮，徹底改變了創意產業的生態系統。有療癒系插畫家之稱的Dustykid作者陳塵及其經理人黃崇堅（Alex）分享，去年初開始了解NFT基礎知識、商業應用等，近日透過跨領域合作、創新形式授權，利用Web3科技幫助帶動新模式發展。

市場上過去有不少關於NFT項目的負面批評，陳塵坦言，在涉足元宇宙、NFT應用領域之前甚至因此卻步：

去年下半年雖然吹起了一股NFT熱，但是屢有被指是「割韭菜」的項目出現，也有發行NFT的主理人消失，以及突然冒起的「知名創作人」等情況。如果貿然在短時間內推出，對於做實業的IP，必定有影響，擔心與炒賣等負面形象劃上等號。

與夥伴將數碼藝術品實體化

然而，隨着幣市進入熊市，他認為陸續淘汰了一群只追求炒賣的發行人，反而對於有心拓新出路，盼望實在地應用Web3科技的創意產業界，除了帶來新機遇，更加可放眼全球。

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他形容，之後的NFT項目如雨後春筍般冒出，同時因為形式不受限制，包括圖檔、影片、動畫、音樂等虛擬收藏品，能發現不少讓人驚喜的作品。於是他經過反覆思量，審視過去備受爭議的項目及諮詢專業意見等，開始着手找出可行方案。

▲ 有療癒系插畫家之稱的Dustykid作者陳塵（左起）及其經理人黃崇堅（Alex）強調，發展NFT領域應用要人性化一點，打造個人化新體驗。（張寶燕攝）

他與經理人Alex均認為，創意產業界代表要找到「投資炒作」以外的更多益處，例如是個人化層面的體驗及應用，以及將以往的O2O（Online To Offline）模式陸續拓展至Web3 To Offline，尤其關鍵。

Alex形容，現時其NFT項目走向「授權個人化」，例如擁有「塵NFT」的用戶可以輸出該圖檔，與合作夥伴FOTOMETA將數碼藝術品實體化成油畫、鋁板相及相片擺設等。近日該品牌在港、台兩地舉辦展覽，共推出7,000款「塵NFT」，以及限量版「塵NFT」動態畫框，亦需要特別安排團隊成員為場內參觀人士一對一解說。他解釋：

Web3科技應用對公眾而言，門檻相對較高，許多到場人士均表示尚未認知。所以由基礎認知，了解區塊鏈平台的運作細則，到開立加密貨幣錢包及交易等，均期望有人教學。

陳塵直言，本港在發展相關應用的步伐，相對國際落後，估計相差約為5年。

當香港的用戶尚在認識甚麼是NFT時，國際市場早已應用，並正研究更多創新應用。

因此，二人均認為，Web3 To Offline當中包括公眾教育。

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可永久保存 推動探索主因

NFT通過區塊鏈技術可以實現資產確權（資產身份確認）、去中心化、不可篡改、可以追根溯源等。對陳塵指而言，NFT擁有的這些特質以及可以「永久保存」，是推動他探索此新方向的主因：

希望之後都可以追蹤到作品的數碼足迹。

為了區別應用Web3科技的應用，他以DustyLand作為相關的項目名稱，而非沿用以往的Dustykid；並且夥拍科企如Meta、區塊鏈元宇宙遊戲平台The Sandbox等，探索不同應用可能性，例如「如購買指定數量的NFT頭像送虛擬土地」。

以該品牌而言，他認為要完善該新發展模式預計需要起碼3至8年時間，而目前正處於發展的第一階段，而焦點落在教育公眾及社區宣傳等工作。



▲ 該品牌與合作夥伴FOTOMETA提供將數碼藝術品實體化的服務，可將作品印刷成相片擺設等。（張寶燕攝）

▲ 近日推出​​7,000款「塵NFT」，亦有配合綫下活動如展覽，作公眾教育。（張寶燕攝）

▲ 有療癒系插畫家之稱的Dustykid作者陳塵（左起）及其經理人黃崇堅（Alex）強調，發展NFT領域應用要人性化一點，打造個人化新體驗。（張寶燕攝）

▲ 陳塵透露，將夥拍科企如Meta、區塊鏈元宇宙遊戲平台The Sandbox等，探索不同應用可能性，如購買指定數量的NFT頭像送虛擬土地。 （受訪者提供圖片）

▲ 近日亦同步於台灣舉辦展覽（受訪者提供圖片）

▲ DustyLand台灣展覽（受訪者提供圖片）

▲ （受訪者提供圖片）

記者：張寶燕