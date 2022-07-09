【下半年部署】高盛發表亞太區VIP組合 30隻基金股入圍

高盛發表亞太區投資策略報告，並列出由30隻最受亞洲及新興市場互惠基金歡迎甚至持貨的股票所組成的VIP(Very Important Positions)名單。股份主要來自東北亞、東南亞及印度等地區的行業龍頭。今次亦有多隻港股被剔出這名單，包括港交所(00388)、創科(00669)及李寧(02331)等。

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高盛30大最受互惠基金歡迎亞洲股票名單：

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高盛又提到，內地市場對VIP組合表現有一定影響。由於中資科網股遭大舉平倉，VIP組合由去年第二季至今年首季除了跑輸區內股市，亦曾較2月高位下挫4成。然而隨著資金對內地市場回復信心，組合已自5月低位上升7%，並於次季跑贏區內股市。

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