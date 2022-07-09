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陳茂波指會全力增加經濟發展動能 包括培育創科產業

股樓投資 19:58 2022/07/09

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財政司司長陳茂波在財新夏季峰會中表示，除了能源及商品價格、通脹及息率都上升外，新冠疫情亦正在升溫，在種種負面因素相互疊加的影響下，環球經濟下行壓力顯著上升。市場越來越擔憂歐美經濟在未來一兩年可能陷入衰退。相對下內地情況較佳。5月份的主要經濟指標顯示經濟復蘇的勢頭初現。隨着疫情在6月基本受控，相信內地經濟在多項政策的支持下將能較快恢復，在今年餘下時間維持穩健增長。

特首提出續吸引優質企業來港上市 探討央行數碼貨幣零售應用  詳情請看【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

本港方面，陳茂波表示會全力增加香港經濟發展的動能，包括致力培育新興產業，務求豐富產業發展、增加優質就業機會和提升市民收入。其中最核心的一環是創新科技產業。經過過去幾年大力投資、培養人才及扶持初創企業。整個創科生態系統的發展已日趨蓬勃，希望創新科技在未來幾年，在促進經濟增長及提升競爭力中擔當更重要角色。至於傳統產業，陳茂波表示將銳意更全面的發展，讓優勢產業更強大、領跑在前。以金融業為例，港府會繼續深化和豐富香港金融業的多元發展，使金融業在質和量上都有進一步的提升，繼續推動香港經濟增長。

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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