陳茂波指會全力增加經濟發展動能 包括培育創科產業

財政司司長陳茂波在財新夏季峰會中表示，除了能源及商品價格、通脹及息率都上升外，新冠疫情亦正在升溫，在種種負面因素相互疊加的影響下，環球經濟下行壓力顯著上升。市場越來越擔憂歐美經濟在未來一兩年可能陷入衰退。相對下內地情況較佳。5月份的主要經濟指標顯示經濟復蘇的勢頭初現。隨着疫情在6月基本受控，相信內地經濟在多項政策的支持下將能較快恢復，在今年餘下時間維持穩健增長。

特首提出續吸引優質企業來港上市 探討央行數碼貨幣零售應用 詳情請看【下一頁】

【青姐話】向上游 唔使愁

本港方面，陳茂波表示會全力增加香港經濟發展的動能，包括致力培育新興產業，務求豐富產業發展、增加優質就業機會和提升市民收入。其中最核心的一環是創新科技產業。經過過去幾年大力投資、培養人才及扶持初創企業。整個創科生態系統的發展已日趨蓬勃，希望創新科技在未來幾年，在促進經濟增長及提升競爭力中擔當更重要角色。至於傳統產業，陳茂波表示將銳意更全面的發展，讓優勢產業更強大、領跑在前。以金融業為例，港府會繼續深化和豐富香港金融業的多元發展，使金融業在質和量上都有進一步的提升，繼續推動香港經濟增長。

友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機