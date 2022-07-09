澳門由下周一起 工商業場所暫停運作7日

正進行第6輪全民核酸檢測的澳門政府宣布，自2022年7月11日零時至7月18日零時，暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但是維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。

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【青姐話】向上游 唔使愁

為控制新冠肺炎疫情的傳播，自2022年7月11日零時至7月18日零時，澳門所有從事工商業活動的公司、實體及場所暫停營運，但以下三類公司、實體或場所除外，當中包括提供第一，水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公司或實體；第二，街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所；第三，經主管部門例外批准的公司、實體或場所。

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同時，電影院、美容院、酒吧、理髮店及向公眾開放的泳池等場所繼續關閉；餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣，不能堂食。

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