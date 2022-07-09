【字節跳動】 TikTok前身Musical.ly 聯合創始人陽陸育離開字節　曾領軍教育硬件部門

▲ 【字節跳動】 TikTok前身Musical.ly 聯合創始人陽陸育離開字節 曾領軍教育硬件

有內媒指，TikTok及抖音母企字節跳動旗下教育硬件業務首任負責人的陽陸育，已於上週離職。陽陸育有份創立影片社群App Musical.ly，但其後Musical.ly被字節跳動收購，並合併成為TikTok，陽陸育加入字節跳動。

報道指，Musical.ly被收購後，陽陸育曾被調到到原字節跳動董事長兼首席執行官張一鳴辦公室當了半年助理。其後2019年，陽陸育開始分管教育硬件業務，是首位硬件負責人，向教育業務負責人陳林直接匯報。

曾領軍智能硬件業務 但業務受「雙減」衝擊

次年，字節著重推出獨立品牌大力教育，甚至表示可以三年不盈利，但還沒捱到盈利，2021年7月，教育行業迎來「雙減」，很快字節的業務重點從學科類課程轉向素質、智能硬件業務，但同時傳出幾輪裁員消息，累計裁員數千人，硬件業務線也受到波及。陽將硬件交棒給清北網校負責人楊康，自己則轉到戰略部門。

報道稱，今年1月字節又傳出戰投部解散的消息，隨著教育業務和戰投業務不斷收縮，字節內部留給陽陸育發揮的空間已經不多了。

陽陸育2020年首推智能檯燈 目前數十萬部大力智能燈存貨待售

值得留意是，陽陸育2020年10月曾帶領推出智能檯燈，當時陽陸育計劃不從硬件賺錢，而是藉硬件提供服務，例如家教、賣課。然而隨著7月的「雙減」席捲教育行業，學科類業務、硬件都受到嚴重影響。

報道引述消息指，字節目前還有幾十萬台大力智能燈存貨待售，也沒有再推出新硬件的規劃。

相關文章：

【字節跳動】抖音及TikTok 6月全球吸金逾22億元、按年增1.4倍 高過YouTube收入逾倍

【抖音TikTok】字節跳動傳關閉上海遊戲工作室 逾百員工被裁