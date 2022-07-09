▲ 【環球經濟】財政司陳茂波：美持冷戰思維處理與中關係、拖累美國通脹嚴重惡化 料歐美未來或陷衰退

財政司司長陳茂波出席活動致辭時指，香港作為一個高度外向的小型經濟體，難免會受烏雲密佈的外圍環境影響，但在國家支持下，強調香港的中長期前景依然亮麗。

陳茂波提到，美國一直以零和博奕、甚至抱持冷戰思維、沿襲霸權邏輯來處理中美關係，令環球金融市場變得更易波動，也使得美國本土通脹問題嚴重惡化，並干擾了環球經濟從低位反彈的恢復力度，令環球政經形勢面對著更嚴峻的挑戰。市場越來越擔憂歐美經濟在未來一兩年可能陷入衰退。

貨幣政策收緊會進一步壓抑環球經濟增長

俄烏局勢緊張，陳茂波指出，情況會為環球金融市場帶來壓力，也使經濟前景轉差，由於歐洲十分依賴俄羅斯供應能源，所以俄烏衝突對歐洲經濟的打擊特別明顯。此外，貨幣政策收緊會進一步壓抑環球經濟增長，進而影響貿易往來。另外，國際資金流向亦會受到影響，一些基本面較弱的新興市場經濟體可能會受到較大衝擊。

然而，內地5月份的主要經濟指標顯示經濟復蘇的勢頭初現。隨着疫情在6月基本受控，相信內地經濟在多項政策的支持下將能較快恢復，在今年餘下時間維持穩健增長。

陳茂波：致力培育新興產業 更全面發展優勢產業

陳茂波提出，會全力增加香港經濟發展的動能，包括致力培育新興產業，務求豐富產業發展、增加優質的就業機會和提升市民的收入。

至於傳統產業，陳茂波稱，當局銳意更全面的發展，讓優勢產業更強。以金融業為例，會繼續深化和豐富香港金融業的多元發展，使金融業在質和量上都有進一步的提升，繼續推動香港經濟增長。

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