  • 30°C
香港時間 : 2022709日 (六) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任

股樓投資 17:43 2022/07/09

分享：

分享：

剛於上月上市的本港電商平台營運商友和(02347)宣布，首席財務官羅貴義在今日起辭任首席財務官。友和表示，羅貴義於2021年6月由投資銀行行業加入集團，以其企業融資經驗，協助友和達成在申請首次上市期間在資本市場 集資的任務。羅貴義表示有意重返投資銀行界，基於已完成公司首次上市的工作，且獲一間大型投資銀行高薪聘任，故辭去集團首席財務官職務。

特首提出續吸引優質企業來港上市 探討央行數碼貨幣零售應用  詳情請看【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

友和感謝羅貴義在任職期間所作出的寶貴貢獻。董事會亦確認集團日常營運不受影響，財務管理繼續由集團專業財 務團隊負責。公司正在物色新的首席財務官，並將適時公布新任首席財務官之任命。

友和周前曾宣布，去年度由盈轉虧23萬元，同期收入增長51%至7.9億元。

瑞爾集團收購 無錫口腔醫院51%股權  詳情請看【下一頁

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

友和集團（02347） 港股

下一篇文章

日本前首相安倍晉三遇刺亡 一文重溫「安倍經濟學」 如何影響日本經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【人物專訪】未夠30歲破格成品牌負責人 年輕Marketing高手出招 助逾百年老字號香港電車踏上創新之路
【人物專訪】未夠30歲破格成品牌負責人 年輕Marketing高手出招 助逾百年老字號香港電車踏上創新之路
【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
【居屋裝修】夫婦住554呎美松苑 58萬變身鄉村小屋 顏色配搭具新鮮感 懷舊壁燈地磚最吸睛
【居屋裝修】夫婦住554呎美松苑 58萬變身鄉村小屋 顏色配搭具新鮮感 懷舊壁燈地磚最吸睛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款