友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任

剛於上月上市的本港電商平台營運商友和(02347)宣布，首席財務官羅貴義在今日起辭任首席財務官。友和表示，羅貴義於2021年6月由投資銀行行業加入集團，以其企業融資經驗，協助友和達成在申請首次上市期間在資本市場 集資的任務。羅貴義表示有意重返投資銀行界，基於已完成公司首次上市的工作，且獲一間大型投資銀行高薪聘任，故辭去集團首席財務官職務。

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友和感謝羅貴義在任職期間所作出的寶貴貢獻。董事會亦確認集團日常營運不受影響，財務管理繼續由集團專業財 務團隊負責。公司正在物色新的首席財務官，並將適時公布新任首席財務官之任命。

友和周前曾宣布，去年度由盈轉虧23萬元，同期收入增長51%至7.9億元。

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