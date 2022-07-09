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斯里蘭卡示威者突破警方防線 衝入總統府

環球政治 17:24 2022/07/09

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斯里蘭卡政府一直未能解決經濟危機，惹起民眾不滿。數以千計示威者周六（9日）在首都可倫坡抗議期間，與警方爆發衝突，並成功突破防線衝入總統府。據悉，總統拉賈帕沙已離開總統府。事情有指造成最少21人受傷送院，包括2名警員。

斯里蘭卡陷燃料荒 請俄羅斯出手救亡 【下一頁】

數千民眾在可倫坡（Colombo）的政府區域示威，不滿拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）的施政，導致當地出現自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，要求拉賈帕沙下台。3月起當地已多次發生示威，訴求同樣是拉賈帕沙下台。

目擊者表示，示威者與警方爆發衝突後，警方一度試圖向天鳴槍示警，惟最終無效。當地傳媒拍攝到的畫面顯示，部分手持斯里蘭卡國旗兼頭戴示威者突破警方防線，衝入總統府內。社交平台Facebook的直播亦顯示，總統府內有數百名示威者，大叫拉賈帕沙下台的口號，現場未見安保人員身影。

斯里蘭卡陷經濟危機 禁止向非必要車輛出售燃料nbsp;【下一頁】

兩名國防部消息人士表示，拉賈帕沙因近日的示威情況，出於安全考慮已在周五（8日）獲安排離開總統府。醫院消息指出，示威造成最少21人受傷送院，包括兩名警員。

人口約2,2000萬的斯里蘭卡最近因經濟危機，外匯儲備嚴重告急導致入口的能源﹑食物及藥物減少，引發當地民眾不滿。雖然政府已積極尋求解決方法，經濟危機始終未解除。如今政治局勢陷入動盪，恐怕會影響與國際貨幣組織的3億美元（約235.4億港元）談判。

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責任編輯：吳漢培

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