【下半年部署】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股

再有大行看好港股後市，星展在下半年投資策略中指出，包括本港在內的中國股市有力面對全球不明朗的經濟環境。同時，港股目前估值吸引，足夠提供良好回報，因此給予恒指今年底目標23800點，較現水平具有約一成潛在升幅。星展同時推薦10隻下半年首選港股。

【下半年部署】瑞信下調恒指年底目標至24700點 薦3大投資主題49隻股份 詳情請看【下一頁】

星展下半年10大港股名單：

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陳茂波指會全力增加經濟發展動能 包括培育創科產業 詳情請看【下一頁】

星展又預期，下半年會出現多個投資主題，包括大型科技股受惠行業監管放鬆，提供穩定及高能見度盈利的板塊，息口進入上升周期，以及具建設性的政策措施等。

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