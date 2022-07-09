  • 29°C
香港時間 : 2022709日 (六) 23:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下半年部署】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股

股樓投資 22:26 2022/07/09

分享：

分享：

再有大行看好港股後市，星展在下半年投資策略中指出，包括本港在內的中國股市有力面對全球不明朗的經濟環境。同時，港股目前估值吸引，足夠提供良好回報，因此給予恒指今年底目標23800點，較現水平具有約一成潛在升幅。星展同時推薦10隻下半年首選港股。

【下半年部署】瑞信下調恒指年底目標至24700點 薦3大投資主題49隻股份  詳情請看【下一頁

星展下半年10大港股名單：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【青姐話】向上游 唔使愁  

陳茂波指會全力增加經濟發展動能 包括培育創科產業  詳情請看【下一頁

星展又預期，下半年會出現多個投資主題，包括大型科技股受惠行業監管放鬆，提供穩定及高能見度盈利的板塊，息口進入上升周期，以及具建設性的政策措施等。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

下一篇文章

陳茂波指會全力增加經濟發展動能 包括培育創科產業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】夫婦住554呎美松苑 58萬變身鄉村小屋 顏色配搭具新鮮感 懷舊壁燈地磚最吸睛
【居屋裝修】夫婦住554呎美松苑 58萬變身鄉村小屋 顏色配搭具新鮮感 懷舊壁燈地磚最吸睛
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任
友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款