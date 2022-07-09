特首提出續吸引優質企業來港上市 探討央行數碼貨幣零售應用

行政長官李家超在財新夏季峰會發言，指出新一屆特區政府施政方針之一，是全面提升香港競爭力。將繼續發揮香港自由開放、聯通世界的優勢，鞏固國際金融中心地位，同時積極融入國家發展大局。他表示，為進一步提升香港金融體系競爭力，本港會檢視上市規則，吸引全球優質企業到香港上市，豐富投資者的選擇；支持債券、外匯和其他金融資產市場進一步發展；以及為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資控權工具提供稅務寬免，吸引更多家族辦公室的資產管理業務，持續發展香港成為資產及財富管理中心。

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李家超表示，本港會繼續深化並擴大金融市場互聯互通。未來並會推進探索央行數碼貨幣零售層面的應用場景和推動跨境支付的多種央行數碼貨幣跨境網絡；助力人民幣國際化，豐富離岸人民幣產品和工具，擴大人民幣計價產品體系，完善相關風險管理工具，進一步鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位。

他又表示，本港也重視新興金融領域發展，包括推進綠色和可持續金融，並正研究發展香港成為國際優質自願碳市場；以及發展金融科技，結合實體經濟的數碼化發展，推動金融機構與初創企業合作，開發更多便利市民的金融科技方案。

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