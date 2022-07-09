▲ 【Google母企】Alphabet 傳有意分拆廣告業務 避免再被捲入反壟斷訴訟

有外電指，Google母企Alphabet（美：GOOGL）計劃分拆廣告技術業務，以防止美國司法部再次提出反壟斷訴訟，尤其涉及公司被指濫用其廣告技術業務中的影響力。

Alphabet傳提議將其網站及App上拍賣和投放廣告的部分業務分拆成一家獨立的公司，料估值可能高達數百億美元。其後Alphabet回應外電查詢時稱，正在與監管機構接觸以解決他們的擔憂，並補充說它沒有出售或退出廣告技術業務的計劃。 Alphabet強調，堅定地致力於為競爭激烈的行業中的眾多出版商和廣告商合作夥伴提供價值。

司法部反壟斷負責人曾稱：願意上法庭解決 而非接受和解

然而司法部反壟斷負責人Jonathan Kanter一直堅稱，更願意上法庭解決而不是接受和解。 Kanter在1月曾稱，公開的法庭意見對於推動法律的發展至關重要。

美國司法部在2020年對Google 提出反壟斷訴訟，標誌著Google首次在聯邦層面對反壟斷指控。同時Google面臨來自大型州檢察長的單獨訴訟，其中包括由德州牽頭的一項指控非法壟斷在線廣告市場的訴訟。 Google同時在歐洲受到多項有關競爭的指控，去年歐洲法院裁定其購物價格比較服務會使其競爭對手處於不利。

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