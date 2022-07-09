【安倍晉三身亡】日警公布死因 失血過多身中兩槍

日本前首相安倍晉三日前遭槍擊，經搶救後仍回天乏術最終死亡。警方公布解剖結果，指安倍死於失血過多，確認他身上有兩處槍傷，未知頸處另一傷口的成因。警方同時表示，將進一步調查槍手犯案的動機。

【安倍晉三身亡】現場安保受質疑 大批民眾獻花哀悼 【下一頁】

【安倍晉三身亡】槍手原目標非安倍？ 遺體運回東京 【下一頁】

奈良縣警方周六（9日）公開安倍晉三的屍體檢驗結果，指其死因為「左上臂中槍損傷左右鎖骨下動脈導致失血過多死亡」。醫院早前指安倍頸有傷口，警方稱未知另一個傷口成因。

警方指41歲槍手山上澈也犯案時從後接近安倍晉三，並在近距離開槍，懷疑山上澈也有強烈殺意。警方的檢控亦由周五（8日）的殺人未遂改為謀殺，並就山上澈也作案動機展開進一步調查。

搶救安倍的奈良縣立醫大醫院周五晚召開記者會，指安倍在心肺功能停止的狀態下被送院，在大量輸血及止血措施失效後，終在當日下午5時03分死亡。主治醫生福島英賢表示，安倍身體許多地方出血，無法完全止血，對於安倍死亡感到遺憾。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培