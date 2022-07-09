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【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業

Hot Talk 14:48 2022/07/09

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【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業（來源：Wageningen University & Research）

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲自從2020年螞蟻集團上市滑鐵盧後，便走向幕後，近年主要周圍旅遊嘆世界，以及視察全球各地農場，關注農業發展。

馬雲繼上月現身西班牙打高爾夫球後，近日荷蘭瓦赫寧根大學及研究中心（Wageningen University & Research，WUR）透露獲馬雲到訪，並參觀其校園的全新高科技溫室和荷蘭植物生態表型中心（NPEC）。

馬雲對可持續方式增加糧食產量感興趣 冀再次到訪探索合作機會

WUR稱，馬雲對如何以可持續的方式增加糧食產量感興趣，並想再到訪一次，冀增加見識。據了解，馬雲訪問瓦赫寧根的目的是深入了解可持續畜牧業和漁業的可能性，馬雲希望將自己的時間和精力完全投入到農業和糧食的可持續發展，包括在戈壁沙漠地區發展。

據介紹，馬雲在參觀期間對WUR廣泛的研究課題和最先進的研究設施留下深刻印象，在與 WUR 科學家的會談中，馬雲表示，對如何讓農業重吸引年輕人，以及如何以可持續方式生產糧食感興趣。馬雲指出，他希望再次到訪WUR 以探索合作機會。

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