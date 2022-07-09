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英超球會傳早知球星涉強姦 受害人去年8月曾舉報

環球社會熱點 16:17 2022/07/09

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英超球會一名知名球星因涉及強姦女性，早前被倫敦警方拘捕。英國媒體報稱，球會早知案件仍安排球星繼續為一隊上陣。警方指出，一名女性分別兩次舉報遭球星強姦，首次更是早在2021年8月。

【英超】涉強姦球星再被捕 多一名女性指控 【下一頁】

英國《衛報》報稱，涉案球星的球會早已知悉案件，但會方決定繼續讓球星代表一隊上陣。有關球會拒絕評論事件，球會及球星的資訊因法律問題暫未公布。

倫敦警方周五（8日）發表聲明，指一名女性去年8月時曾舉報遭球星強姦，惟事發地點位於海外，警方轉介案件至有關國家，稱一切操作按標準程度執行。今年2月時，同一名女性再次向警方舉報被球星強姦，而今次事發地為倫敦。警方稱已立案展開調查，獲得法律證據可把兩案聯合後，警方已在3月正式合案調查。

英超一球員涉強姦 北倫敦大宅被補 【下一頁】

倫敦警方周一時在北倫敦拘捕一名29歲英超球員，指控他涉嫌在上月底時在地中海地區強姦一名女子。警方扣押球員期間，發現他與另一名女性被強姦案件有關。球員及後已獲保釋，並在8月需向警方報到。

涉案球員據報為國際知名，而且會代表所屬國家隊出戰卡塔爾世界盃。英國媒體估計，涉事球星可能是北倫敦雙雄﹑阿仙奴（Arsenal）及熱刺（Tottehnham Spurs）球員。

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責任編輯：吳漢培

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