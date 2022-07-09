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【環保包裝】捨棄塑膠物料　日本寶礦力水特轉用玻璃樽包裝

商業 17:25 2022/07/09

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日本寶礦力水特最近就與環保平台Loop合作推出可回收再用的玻璃樽裝寶礦力水特。

隨著社會對環保議題的關注增加，不少企業也將旗下產品改用較環保的方式生產。其中，日本寶礦力水特最近就與環保平台Loop合作推出可回收再用的玻璃樽裝寶礦力水特。公司不單將Logo直接印在樽身上，取代以往常見的塑膠標籤，而使用過的容器還可以放入「Loop」專用回收箱回收，以減少產生塑膠垃圾。

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寶礦力水特的生產商大塚製藥宣布，推出可重複使用的寶礦力水特容器，希望消費者在購物的同時也能為環境盡一分力。寶礦力水特以玻璃包裝取代以往的塑膠標籤，直接將Logo印在玻璃樽身上，而產品資訊則印在可用開瓶器打開的瓶蓋表面，減少一次性塑膠的產生。

回收後可取回按金

新的玻璃包裝在視覺上仍採用品牌標誌性的藍色，但因為使用玻璃樽的關係，透亮的質地讓整體更顯夏日清涼感。新玻璃包裝容量為250ml，使用過玻璃樽的可拿到「Loop」專用回收箱回收，消費者回收後可以退回容器按金；而玻璃樽洗淨會重新加入飲品，再將其送回店內售賣。

玻璃樽寶礦力水特售價為230日圓（包70日圓按金），產品將於7月12日推出，但目前只在日本東京、神奈川、京都等66間AEON與AEON STYLE售賣。

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責任編輯：廖淑瑩

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