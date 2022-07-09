  • 31°C
香港時間 : 2022709日 (六) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞爾集團收購 無錫口腔醫院51%股權

股樓投資 15:12 2022/07/09

分享：

分享：

獲新加坡主權基金淡馬錫入股的內地口腔醫療服務商瑞爾集團(06639)，上市未足半年即進行收購。集團宣布將收購無錫市通善口腔醫院51%股權。瑞爾表示，通善自2017年起以「通善口腔」商號經營業務，於江蘇省無錫及鄰近地區提供牙科服務。目前屬於無錫領先的牙科集團及華東地區的知名市場參與者。有關交易未披露作價。

【高息股】中移動預期未來3年 派息比率增至7成  詳情請看【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

瑞爾指出，通善醫院業務與集團現有業務一致，對其前景持樂觀態度， 並有信心投資事項將在各方面為集團帶來協同效應，包括現有牙醫團隊的培訓；公司的品牌知名度下招聘專家牙醫；及提高營運效率。投資事項完成後，公司將通過於江蘇省無錫及附近地區經營合共11家設施，包括2家現有瑞泰診所，深化在華東地區的版圖，並進一步鞏固作為中國牙科市場全國連鎖企業的領先地位。

馬斯克表示 將終止尋求收購Twitter  詳情請看【下一頁

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

瑞爾集團（06639） 港股

下一篇文章

【樓市現象】最年長藍籌屋苑美孚新邨有價有市 上市客650萬元購兩房 長情業主賬面大賺近52倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
【居屋裝修】夫婦住554呎美松苑 58萬變身鄉村小屋 顏色配搭具新鮮感 懷舊壁燈地磚最吸睛
【居屋裝修】夫婦住554呎美松苑 58萬變身鄉村小屋 顏色配搭具新鮮感 懷舊壁燈地磚最吸睛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款