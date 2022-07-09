瑞爾集團收購 無錫口腔醫院51%股權

獲新加坡主權基金淡馬錫入股的內地口腔醫療服務商瑞爾集團(06639)，上市未足半年即進行收購。集團宣布將收購無錫市通善口腔醫院51%股權。瑞爾表示，通善自2017年起以「通善口腔」商號經營業務，於江蘇省無錫及鄰近地區提供牙科服務。目前屬於無錫領先的牙科集團及華東地區的知名市場參與者。有關交易未披露作價。

【高息股】中移動預期未來3年 派息比率增至7成 詳情請看【下一頁】

【青姐話】向上游 唔使愁

瑞爾指出，通善醫院業務與集團現有業務一致，對其前景持樂觀態度， 並有信心投資事項將在各方面為集團帶來協同效應，包括現有牙醫團隊的培訓；公司的品牌知名度下招聘專家牙醫；及提高營運效率。投資事項完成後，公司將通過於江蘇省無錫及附近地區經營合共11家設施，包括2家現有瑞泰診所，深化在華東地區的版圖，並進一步鞏固作為中國牙科市場全國連鎖企業的領先地位。

馬斯克表示 將終止尋求收購Twitter 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機