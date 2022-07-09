【遊戲熱話】PS5炒賣情況持續　炒家：沒多少人真心想玩

▲ 有外媒最近訪問到一名黃牛炒家，透露賣出一部PS5能賺兩萬日圓（約1,153港元），更指沒多少人真心想玩PS5。

Sony次世代遊戲主機PS5長期處於缺貨狀態，而黃年炒賣的問題更難以解決。有外媒最近訪問到一名黃牛炒家，透露賣出一部PS5能賺兩萬日圓（約1,153港元），更指沒多少人真心想玩PS5。

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一名自稱有10年以上經驗的黃牛炒家向日媒《ITmedia》表示，PS5標準版原價約5.4萬 日圓，而香港售價為3,980。在2021年底有許多中國商家會開出10萬日圓（約5,767港元）收購，雖然現時價格較為穩定，但仍能賣到8萬日圓（約4,614港元），相當於賣出一部就能賺2萬日圓以上。該黃牛炒家更直言，PS5現時是「投機商品」，更不認為有多少人真心想要購買。

獨佔遊戲欠缺吸引力

《ITmedia》分析，PS5缺乏具有吸引力的獨佔遊戲，沒有日系作品難以吸引日本玩家，且今年熱門作品《艾爾登法環》（Elden Ring）、《跑車浪漫旅 7》（Gran Turismo 7）都可以在其他平台遊玩。此外為了發揮PS5的高效能，也考驗家中電視的規格，需要4K、120fps畫質，對於消費者來說又是另一筆消費，在日本更有出現「我放棄購買 PS5」的說法。

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責任編輯：廖淑瑩

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