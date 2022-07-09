  • 33°C
香港時間 : 2022709日 (六) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲熱話】PS5炒賣情況持續　炒家：沒多少人真心想玩

科技 14:15 2022/07/09

分享：

分享：

有外媒最近訪問到一名黃牛炒家，透露賣出一部PS5能賺兩萬日圓（約1,153港元），更指沒多少人真心想玩PS5。

Sony次世代遊戲主機PS5長期處於缺貨狀態，而黃年炒賣的問題更難以解決。有外媒最近訪問到一名黃牛炒家，透露賣出一部PS5能賺兩萬日圓（約1,153港元），更指沒多少人真心想玩PS5。

【NFT】首款NFT遊戲主機Polium One亮相 或於2024年上市

一名自稱有10年以上經驗的黃牛炒家向日媒《ITmedia》表示，PS5標準版原價約5.4萬 日圓，而香港售價為3,980。在2021年底有許多中國商家會開出10萬日圓（約5,767港元）收購，雖然現時價格較為穩定，但仍能賣到8萬日圓（約4,614港元），相當於賣出一部就能賺2萬日圓以上。該黃牛炒家更直言，PS5現時是「投機商品」，更不認為有多少人真心想要購買。

獨佔遊戲欠缺吸引力

《ITmedia》分析，PS5缺乏具有吸引力的獨佔遊戲，沒有日系作品難以吸引日本玩家，且今年熱門作品《艾爾登法環》（Elden Ring）、《跑車浪漫旅 7》（Gran Turismo 7）都可以在其他平台遊玩。此外為了發揮PS5的高效能，也考驗家中電視的規格，需要4K、120fps畫質，對於消費者來說又是另一筆消費，在日本更有出現「我放棄購買 PS5」的說法。

【機迷熱話】任天堂推Switch訂閱制維修服務 日本率先啟用

【元宇宙】Pokémon Go開發商新作亮相 進軍NBA以AR打街頭籃球

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
2022/07/07
【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
【TikTok爭議】「昏迷挑戰」致7兒童死亡　TikTok遭多名父母起訴
2022/07/08
【TikTok爭議】「昏迷挑戰」致7兒童死亡　TikTok遭多名父母起訴

你可能感興趣

【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
12:03 2022/07/07
【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
【TikTok爭議】「昏迷挑戰」致7兒童死亡　TikTok遭多名父母起訴
19:15 2022/07/08
【TikTok爭議】「昏迷挑戰」致7兒童死亡　TikTok遭多名父母起訴
電玩手遊 科技產品 Switch 任天堂 日本 Sony

下一篇文章

【串流平台】追劇體驗升級！　Netflix全面開放「空間音訊」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【安倍晉三中槍】安倍晉三槍擊兇器疑為3D打印槍械　美部分州份早已立法規管
【安倍晉三中槍】安倍晉三槍擊兇器疑為3D打印槍械　美部分州份早已立法規管
【無人機】烏克蘭籲國民捐贈無人機　組智能空軍遙距監察俄軍
【無人機】烏克蘭籲國民捐贈無人機　組智能空軍遙距監察俄軍
【科技一周回顧】安倍晉三疑遭3D打印槍擊殺　TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據
【科技一周回顧】安倍晉三疑遭3D打印槍擊殺　TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據
【Microsoft】Microsoft Store更新政策　禁利用免費開源App獲利
【Microsoft】Microsoft Store更新政策　禁利用免費開源App獲利
【蘋果動向】蘋果iPad更新出現災情　部分用戶只能在關機狀態下充電
【蘋果動向】蘋果iPad更新出現災情　部分用戶只能在關機狀態下充電
【TikTok爭議】「昏迷挑戰」致7兒童死亡　TikTok遭多名父母起訴
【TikTok爭議】「昏迷挑戰」致7兒童死亡　TikTok遭多名父母起訴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款