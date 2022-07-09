▲ 【大行看法】美銀：標指夏季難繼續反彈、料3,800至4,200點區間波動 「現未達熊市最低位」

市場擔心美國經濟正走向衰退，投資者紛紛拋售股票，並轉投美國國債。美銀策略師Michael Hartnett指，下半年極可能是增長放緩和利率上升的時期，又預計，標普500指數今年夏天可能會在3,800至4,200點區間波動，而不是繼續反彈。

美國銀行引用 EPFR Global 數據的報告，截至 7 月 6 日的一周內，近630億美元流入現金，而全球股票基金贖回46億美元。美銀表示，由於資金購買美國國債和政府債券，美國股票基金錄得第二周繼續只錄得少量流入，而全球債券的流入量創14週以來最高，達到24億美元。

「熊市還沒有結束 股市尚未達到最低位」

聯儲局最鷹派兩位官員均支持7月再次加息75個基點，加息憂慮重燃。Hartnett提到：「熊市只有在經濟衰退或導致美聯儲逆轉貨幣政策才算是結束。」他認為，熊市或在夏季中斷，熊市還沒有結束，股市尚未達到最低位。

Hartnett預計，隨著下半年衰退、2023年聯儲局或減息，資產配置偏好將出現大規模輪換，由通脹時的大宗商品再到通縮時的科技板塊。

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