【安倍晉三身亡】現場安保受質疑 大批民眾獻花哀悼

日本前首相安倍晉三在奈良作選舉宣傳期間，被人近距離槍殺，現場的安保備受質疑。奈良警方表示，將會調查今次安保是否足夠。日本媒體報稱，現場只有一名武裝警員看守，槍手更是在極為接近下槍擊安倍。大批民眾在事發後到現場獻花，哀悼安倍身亡

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日本電視台（Nippon TV）報稱，槍手山上徹也施襲時距離安倍僅3米，奈良警方指當時只有一名武裝警員與數名普通警員在場戒備，拒絕透露當時有多少警力在場。警方指安倍今次選舉宣傳安保計畫事出突然，將調查是否安保不足，承諾會採取行動。

一名自民黨消息人士透露，自安倍2020年下台後，獲得的保安水平一直下降。作為日本任期最長的前首相，安倍每次公開現身吸引大批民眾。奈良警方拒絕透露，前首相獲得的保安會否少於其他現任國會議員。

多名評論員批評，保護前政府要員的安保工作應該加強。一名前日本警探表示，現場保安過於薄弱，任何人亦能夠擊中安倍。另一名從事貴賓安保工作的保安亦指出，安倍應該獲全方位的保護。

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日本東京警方分部的「安全警察」負責日本官員的安保工作，對象包括日本一眾前首相。安全警察配備武裝，以便裝形成近距離保護有關官員，而且需要通過多重檢測，如徒手搏鬥技巧等，才能出任此職位。

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大批民眾在周五晚（8日）起到事發現場獻花，悼念遇刺身亡的安倍晉三。50歲家庭主婦夏海帶著10歲兒子到場獻花，並表示真心相信安倍會恢復日本經濟，稱兒子的名字正是受安倍啟發。周六（ 9日）中午時，事發現場有逾百人排隊獻花致意。

日本媒體報稱，安倍的夜間守靈將在下周一（11日）舉行 ，並在下周二（12日）出殯，葬禮只會有家人及朋友出席，暫時未有公眾追悼安排。

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責任編輯：吳漢培