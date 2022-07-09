馬斯克表示 將終止尋求收購Twitter

Tesla(美：TSLA)創辦人馬斯克440億美元收購社交平台Twitter (美：TWTR)交易可能告吹。馬斯克顧問日前去信Twiiter，將終止尋求收購，他在文件中表示，對方未能提供虛假帳戶及機器人帳戶的真實數量，未有遵守合同義務。Twiiter 主席Bret Taylor表示，將致力按照和馬斯克協議的毎股54.2美元價格和條款，來執行收購協議。Twiiter計劃對馬斯克採取法律行動，以達致交易，有信心在法院取得優勢。Twitter收市後場外交易時段報35.04美元跌4.8%，Tesla則報769.4美元，上升2.2%。

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較早前，市場已傳出馬斯克有意改變收購計劃，並停止討論融資方案，皆因他缺乏足夠資料評估Twitter 的業務前景。根據協議，一旦馬斯克放棄收購Twitter，將需向對方支付10億美元分手費以終止交易。

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