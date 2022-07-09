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【中美金融戰】中美據報正調整審計監管協議草案、惟談判仍膠著　美方能否查看完整底稿續成關鍵

股市 12:29 2022/07/09

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【中美金融戰】中美據報正調整審計監管協議草案、惟談判仍膠著　美方能否查看完整底稿續成關鍵

中美持續就審計監管分歧談判，約200隻中概股最終命運仍未尚有定案，有外電指，中美談判正接近關鍵點，雖然兩國監管機構正在繼續完善美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）與中證監、財政部之間的協議草案，但知情人士指出雙方討論癥結（Sticking point）依然存在。

美國證交會（SEC）一直關註母企位於內地及香港的美國上市公司，因為這些司法管轄區拒絕允許美國官員進行審計檢查，除非中國默許，否則這批中概股將在2024年的最後期限後被除牌，此外，如果美國今年年底之前通過修訂，上述期限或進一步推前至2023年。

HFCAA要求美國官員必須能夠完全查看完整的審計文件

外電引述知情人士透露，談判膠著於中國公司審計底稿的編輯範圍，因為《外國公司責任法案》（HFCAA）要求，要避免公司退市，美國官員必須能夠完全查看完整的審計文件。

PACOB發言人 Kent Bonham 說，該機構繼續與中國當局就多個懸而未決的問題進行定期對話，同時會努力保護投資者並履行自身在美國法律下的職責，強調任何關於最終協議的猜測都為時過早。

SEC發言人拒絕置評，中國財政部沒有回覆。中證監則稱，媒體應客觀報導，以雙方監管機構正式發布的信息為基礎，避免道聽途說。

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