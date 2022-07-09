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【互聯互通】李家超：深化擴大金融市場互聯互通　探索「央行數碼貨幣」在港零售應用

股市 11:42 2022/07/09

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【互聯互通】李家超：深化擴大金融市場互聯互通　探索「央行數碼貨幣」在港零售應用

行政長官李家超出席活動致辭時指，會繼續深化並擴大金融市場互聯互通，未來香港會推進探索「央行數碼貨幣」（CBDC）零售層面的應用場景和推動跨境支付的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）；協助人民幣國際化，豐富離岸人民幣產品和工具，擴大人民幣計價產品體系，完善相關風險管理工具，進一步鞏固香港離岸人民幣業務樞紐的地位。

李家超指出，新一屆特區政府就任後的第一個工作天，「ETF通」交易正式啓動，同日人行、證監會及金管局宣布，同意開展兩地利率互換市場互聯互通，並將先開展「北向通」的準備工作。人行中國人民銀行與金管局也宣布將現行的貨幣互換協議優化為常備協議，協議的規模由5,000億元人民幣擴大至8,000億元人民幣。李家超認為，上述舉動大大增強投資者對國家繼續支持香港國際金融中心發展的信心。

續檢視上市規則 為合資格家族投資工具提供稅務寬免

李家超表示，為進一步提升香港金融體系的競爭力，會檢視上市規則，吸引全球優質的企業到香港上市，豐富投資者的選擇；支持債券、外匯和其他金融資產市場進一步發展；以及為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資控權工具提供稅務寬免，吸引更多家族辦公室的資產管理業務，持續發展香港成為資產及財富管理中心。

他又稱，政府也重視新興金融領域的發展，包括推進綠色和可持續金融，並正研究發展香港成為國際優質自願碳市場；以及發展金融科技，結合實體經濟的數碼化發展，推動金融機構與初創企業合作，開發更多便利市民的金融科技方案。

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